Росіяни атакували авто "Укрпошти" в Запорізькій області: поранено двох працівників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він уточнив, що наразі постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Як повідомляється, атака сталася у селі Приморське. Внаслідок удару поранення отримали водій і пасажирка - обидва працівники підприємства.

Сьогодні, 21 травня у Василівському районі Запорізької області російські війська вдарили FPV-дроном по службовому авто "Укрпошти".

Атака РФ

Нагадаємо, що 20 лютого російські окупанти обстріляли Херсон і пошкодили сортувальний центр "Укрпошти". А напередодні ворог влучив у вантажівку оператора.

За словами директора "Укрпошти", Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Там працює лише "Укрпошта", а ворог постійно атакує звичайних цивільних.

Крім того, у ніч на 6 березня російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed термінал "Нової пошти" у Сумах.

Внаслідок обстрілу загинув працівник компанії-підрядника.

Також ми писали, що ввечері 6 травня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.

Згодом стало відомо, що у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.

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