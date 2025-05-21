Росіяни атакували авто "Укрпошти" в Запорізькій області: поранено двох працівників
Росіяни атакували авто "Укрпошти" в Запорізькій області. Унаслідок удару дроном постраждали двоє працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Сьогодні, 21 травня у Василівському районі Запорізької області російські війська вдарили FPV-дроном по службовому авто "Укрпошти".
Як повідомляється, атака сталася у селі Приморське. Внаслідок удару поранення отримали водій і пасажирка - обидва працівники підприємства.
За інформацією начальника Запорізької ОВА, машина зазнала пошкоджень.
Він уточнив, що наразі постраждалим надають усю необхідну допомогу.
Атака РФ
Нагадаємо, що 20 лютого російські окупанти обстріляли Херсон і пошкодили сортувальний центр "Укрпошти". А напередодні ворог влучив у вантажівку оператора.
За словами директора "Укрпошти", Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Там працює лише "Укрпошта", а ворог постійно атакує звичайних цивільних.
Крім того, у ніч на 6 березня російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed термінал "Нової пошти" у Сумах.
Внаслідок обстрілу загинув працівник компанії-підрядника.
Також ми писали, що ввечері 6 травня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.
Згодом стало відомо, що у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.
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