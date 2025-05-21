Росія атакувала Херсонщину: п’ятеро жінок у лікарні після удару дрону

Росія атакувала Херсонщину дронами. П’ятеро жінок отримали поранення та перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА).

Уранці 21 травня російська армія атакувала селище Білозерка на Херсонщині з дронів.

Унаслідок удару постраждали щонайменше п’ятеро місцеві мешканки, всі - жінки віком від 47 до 67 років.

Близько 08:00 одна з БПЛА влучила по житловому сектору. Спочатку стало відомо про 62-річну постраждалу, яку доставили до лікарні з вибуховою травмою.

Згодом у ОВА уточнили дані - жінка дістала також контузію, поранення грудної клітки та ніг.

У 67-річної зафіксовано вибухову контузію і закриту черепно-мозкову травму. Ще одна жінка, 61-річна, має поранення грудної клітки, плеча і ноги.

Ще постраждала, 54-річна жінка, звернулася по меддопомогу амбулаторно з вибуховою травмою та контузією.

У наймолодшої постраждалої, 47-річної мешканки, діагностовано уламкові поранення рук і ніг, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.

Усі поранені перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.