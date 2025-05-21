РФ випустила по Україні понад 70 дронів з трьох напрямків: як спрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на ранок 21 травня протиповітряна оборона України збила 63 ворожі безпілотники - 22 знищено вогневими засобами, ще 41 втрачено через подавлення систем РЕБ.

У ніч на 21 травня Росія здійснила масований повітряний напад 76 безпілотниками Shahed та імітаторами різних типів з напрямків Курськ, Орел і Брянськ.

Атака на Україну

Росія нанесла ракетний удар по стрільбищу у Сумській області 20 травня, внаслідок якого загинуло шість військовослужбовців та понад десять отримали поранення.

За інформацією , трагедія сталася під час проведення навчальних занять у військовій частині. Командування Нацгвардії разом із правоохоронцями розпочало розслідування інциденту і надасть правову оцінку діям посадових осіб.

Відомо, що раніше були розроблені чіткі алгоритми дій для особового складу на випадок повітряних атак, а також заходи для уникнення скупчення військових та порушень безпеки, однак це не запобігло трагедії.

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