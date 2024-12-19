Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки РФ на Україну

Російський агресор продовжує регулярно обстрілювати населені пункти України.

Так, ввечері 19 грудня потужний вибух пролунав у Кривому Розі. Ворог атакував місто балістичними ракетами. Пошкоджено житловий будинок.

Цієї ночі не виключені жорсткі обстріли загарбниками Херсону та Херсонської області. Місцевих жителів попередили про небезпеку.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін знову погрожує вдарити по Україні балістичною ракетою середнього радіусу дії "Орєшнік".

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