Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Ввечері 19 грудня російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші дрони почали заходити з Росії у повітряний простір України ще вдень. Ближче до вечора кількість безпілотників зросла.
За даними військових, станом на 22:31 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА:
Станом на 00:10, за даними військових, нові групи ворожі дрони-камікадзе рухалися:
О 00:25 Повіряні сили повідомили про рух ударного БпЛА повз Запоріжжя курсом на Кам'янський район Дніпропетровської області.
Станом на 23:30 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Російський агресор продовжує регулярно обстрілювати населені пункти України.
Так, ввечері 19 грудня потужний вибух пролунав у Кривому Розі. Ворог атакував місто балістичними ракетами. Пошкоджено житловий будинок.
Цієї ночі не виключені жорсткі обстріли загарбниками Херсону та Херсонської області. Місцевих жителів попередили про небезпеку.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін знову погрожує вдарити по Україні балістичною ракетою середнього радіусу дії "Орєшнік".
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