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У Херсонській ОВА попередили жителів про можливість масованих обстрілів уночі

Херсон, Четвер 19 грудня 2024 22:47
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У Херсонській ОВА попередили жителів про можливість масованих обстрілів уночі Ілюстративне фото: росіяни можуть обстрілювати Херсонську область цієї ночі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть завдати масованого артилерійського удару по Херсонській області цієї ночі. Жителям радять подбати про свою безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

Він зазначив, що російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами село Садове і селище Антонівка.

"Вночі можливі масовані артилерійські удари по тимчасово окупованому лівому берегу. Подбайте про свою безпеку та безпеку рідних!" - додав Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти продовжують контролювати лівобережжя Херсонської області. Це дозволяє їм обстрілювати правобережну частину регіону за допомогою артилерії, атакувати її FPV-дронамі і не тільки.

Також, як дізналися нещодавно партизани АТЕШ, російським офіцерам нібито наказали готуватися до наступу на правобережну частину Херсонської області. На цьому тлі в лавах окупантів почалася паніка.

За кілька днів до цього партизани зазначали, що росіяни навмисно ламають свої човни, щоб не брати участь у штурмах островів на Дніпрі.

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