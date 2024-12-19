У Херсонській ОВА попередили жителів про можливість масованих обстрілів уночі

Російські окупанти можуть завдати масованого артилерійського удару по Херсонській області цієї ночі. Жителям радять подбати про свою безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram .

"Вночі можливі масовані артилерійські удари по тимчасово окупованому лівому берегу. Подбайте про свою безпеку та безпеку рідних!" - додав Прокудін.

Він зазначив, що російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами село Садове і селище Антонівка.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти продовжують контролювати лівобережжя Херсонської області. Це дозволяє їм обстрілювати правобережну частину регіону за допомогою артилерії, атакувати її FPV-дронамі і не тільки.

Також, як дізналися нещодавно партизани АТЕШ, російським офіцерам нібито наказали готуватися до наступу на правобережну частину Херсонської області. На цьому тлі в лавах окупантів почалася паніка.

За кілька днів до цього партизани зазначали, що росіяни навмисно ламають свої човни, щоб не брати участь у штурмах островів на Дніпрі.

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