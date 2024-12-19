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Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне снова атакуют Украину ударными беспилотниками (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 19 декабря российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые дроны начали заходить из России в воздушное пространство Украины еще днем. Ближе к вечеру количество беспилотников возросло.

По данным военных, по состоянию на 22:31 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • из Сумской курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
  • с южного направления;
  • через Запорожскую область курсом на Днепропетровскую область.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА:

  • в направлении Миргорода Полтавской области;
  • групп ударных дронов из Полтавской в направлении Черкасской области.

По состоянию на 00:10, по данным военных, новые группы вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • с севера, курсом на Ахтырку Сумской области;
  • с юга в направлении Запорожья;
  • через Черниговскую область курсом на Киевскую область.

По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки РФ на Украину

Российский агрессор продолжает регулярно обстреливать населенные пункты Украины.

Так, вечером 19 декабря мощный взрыв прогремел в Кривом Роге. Враг атаковал город баллистическими ракетами. Поврежден жилой дом.

Этой ночью не исключены жесткие обстрелы захватчиками Херсона и Херсонской области. Местных жителей предупредили об опасности.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин снова угрожает ударить по Украине баллистической ракетой среднего радиуса действия "Орешник".

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