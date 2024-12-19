Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Первые дроны начали заходить из России в воздушное пространство Украины еще днем. Ближе к вечеру количество беспилотников возросло.

По данным военных, по состоянию на 22:31 вражеские дроны-камикадзе двигались:

из Сумской курсом на Черниговскую и Полтавскую области;

с южного направления;

через Запорожскую область курсом на Днепропетровскую область.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА:

в направлении Миргорода Полтавской области;

групп ударных дронов из Полтавской в направлении Черкасской области.

По состоянию на 00:10, по данным военных, новые группы вражеские дроны-камикадзе двигались:

с севера, курсом на Ахтырку Сумской области;

с юга в направлении Запорожья;

через Черниговскую область курсом на Киевскую область.

По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)