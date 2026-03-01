UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна пережила зиму, але Росія готує нові удари, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових ударів по інфраструктурі України.

Зеленський зазначив, що сьогодні кожен українець може сказати, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки в РФ не змогла нас зламати.

"Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "Шахедів", - сказав він.

Водночас президент додав, що Російська Федерація не збирається зупинятися з ударами і вже є інформація про підготовку до нових обстрілів.

"Це факт, вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота, чия служба о захищати Україну від ударів, має бути так само зосереджений весною зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум з можливого", - резюмував глава держави.

 

Що відомо про відключення світла в Україні

Нагадаємо, днями гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що Київ, можливо, повернеться до звичних графіків відключень світла не раніше квітня.

За його словами, зараз ситуація в енергосистемі столиці залишається стабільно складною через нерівномірну можливість передачі електрики між районами.

Також президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні вже підготували детальні плани з ремонту та оновлення захисту енергетики. Він зазначив, що їх доопрацюють і затвердять на рівні РНБО.

Глава держави додав, що розраховує на максимальну залученість до процесу обласних і місцевих влад, оскільки хороший досвід необхідно розширювати для тих областей, у яких було більше проблем і невирішених питань цієї зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні