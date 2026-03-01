Україна пережила зиму, але Росія готує нові удари, - Зеленський

Зеленський зазначив, що сьогодні кожен українець може сказати, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки в РФ не змогла нас зламати.

"Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "Шахедів", - сказав він.

Водночас президент додав, що Російська Федерація не збирається зупинятися з ударами і вже є інформація про підготовку до нових обстрілів.

"Це факт, вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота, чия служба о захищати Україну від ударів, має бути так само зосереджений весною зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум з можливого", - резюмував глава держави.