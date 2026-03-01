RU

Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым ударам по инфраструктуре Украины.

Зеленский отметил, что сегодня каждый украинец может сказать, что Украина прошла самую сложную зиму за все годы в РФ не смогла нас сломать.

"Россияне хотели превратить эту зиму на уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе - десятки ракет, сотни "Шахедов", - сказал он.

В то же время президент добавил, что Российская Федерация не собирается останавливаться с ударами и уже есть информация о подготовке к новым обстрелам.

"Это факт, они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа, чья служба в защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной сейчас, как и зимой. На каждую угрозу надо реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", - резюмировал глава государства.

 

Что известно об отключении света в Украине

Напомним, на днях гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что Киев, возможно, вернется к привычным графикам отключений света не раньше апреля.

По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме столицы остается стабильно сложной из-за неравномерной возможности передачи электричества между районами.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине уже подготовили детальные планы по ремонту и обновлению защиты энергетики. Он отметил, что их доработают и утвердят на уровне СНБО.

Глава государства добавил, что рассчитывает на максимальную вовлеченность в процесс областных и местных властей, поскольку хороший опыт необходимо расширять для тех областей, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой.

