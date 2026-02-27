ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Захист енергетики оновлять. Зеленський анонсував детальні плани по областях

Київ, П'ятниця 27 лютого 2026 20:56
Захист енергетики оновлять. Зеленський анонсував детальні плани по областях Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні підготували детальні плани з ремонту та оновлення захисту енергетики. Їх допрацюють і затвердять на рівні Ради нацбезпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: ЄС готує енергоплан для України: як він діятиме та скільки коштів виділено

Голова держави зазначив, що провів важливу зустріч із урядовцями, енергетиками та військовими. Мова про тих, хто відповідає за оновлення української енергетики.

"Уже підготовлені детальні плани по областях - щодо відновлення, щодо оновлення захисту енергетичних об'єктів, враховуючи все, що РФ робила взимку і що може робити далі. Я доручив доопрацювати деякі моменти й підготувати плани на рівень РНБО - затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що треба зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме", - сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на максимальне залучення до процесу обласної та місцевої влади, оскільки гарний досвід необхідно розширювати для тих областей, які мали найбільше проблем і невирішених питань цієї зими.

За його словами, місцева влада може зробити внесок у стійкість громад, оскільки вони знають, які об'єкти потребують модернізації та захисту насамперед.

Захист енергетики

Нагадаємо, раніше перший віцепрем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявляв, що пасивний захист другого рівня вже встановлено на переважній більшості українських підстанцій.

Він зазначив, що бетонні саркофаги довели свою ефективність, витримуючи численні атаки: деякі споруди зберегли обладнання після більш ніж 20 влучень дронів типу "Шахед", а також після ракетних ударів.

Уряд підкреслює економічну вигоду такого підходу. Будівництво одного бетонного саркофага коштує менше ніж 3 млн доларів, що можна порівняти з ціною лише однієї ракети для системи ППО Patriot.

