Україна перевиконала план із запасів газу майже на 1 млрд кубометрів: що це означає для експорту

"Поки що ми маємо близько 15,5 млрд кубометрів газу в сховищах - це найвище значення за останні 5 років", - повідомив він.

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За словами Свищо, уряд розраховував накопичити 14,6 млрд кубометрів - цього обсягу, за базовими оцінками, мало вистачити для проходження зими за різних сценаріїв.

"В кінці серпня, нагадаю, ми вже досягли урядової цілі 14,6 млрд кубометрів", - зазначив аналітик.

Таким чином, зараз у сховищах уже приблизно на 900 млн кубометрів більше, ніж передбачав базовий зимовий орієнтир.

"Відповідно, у нас є 15,5 млрд кубометрів, вже майже на мільярд більше - цього тим паче має вистачити для проходження опалювального сезону", - наголосив Свищо.

Водночас ситуація залишається залежною від безпекових факторів: нові російські атаки на газовидобувну та іншу енергетичну інфраструктуру можуть швидко змінити баланс.