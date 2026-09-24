Україна перевиконала план із запасів газу майже на 1 млрд кубометрів: що це означає для експорту

У підземних сховищах України накопичено близько 15,5 млрд кубометрів газу - це найвищий показник за останні п’ять років і майже на 1 млрд кубометрів більше урядової цілі на опалювальний сезон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітика ринку природного газу ExPro Consulting Михайла Свищо.
"Поки що ми маємо близько 15,5 млрд кубометрів газу в сховищах - це найвище значення за останні 5 років", - повідомив він.
За словами Свищо, уряд розраховував накопичити 14,6 млрд кубометрів - цього обсягу, за базовими оцінками, мало вистачити для проходження зими за різних сценаріїв.
"В кінці серпня, нагадаю, ми вже досягли урядової цілі 14,6 млрд кубометрів", - зазначив аналітик.
Таким чином, зараз у сховищах уже приблизно на 900 млн кубометрів більше, ніж передбачав базовий зимовий орієнтир.
"Відповідно, у нас є 15,5 млрд кубометрів, вже майже на мільярд більше - цього тим паче має вистачити для проходження опалювального сезону", - наголосив Свищо.
Водночас ситуація залишається залежною від безпекових факторів: нові російські атаки на газовидобувну та іншу енергетичну інфраструктуру можуть швидко змінити баланс.
Нагадаємо, Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону. Фактичні запаси у ПСГ вже досягли 15 млрд кубометрів.
Водночас продовжують діяти нульові квоти на експорт природного газу українського походження, які Кабмін запровадив на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.