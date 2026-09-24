UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Україна перевиконала план із запасів газу майже на 1 млрд кубометрів: що це означає для експорту

18:11 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олександр Мороз
Україна перевиконала план із запасів газу майже на 1 млрд кубометрів (фото: Getty Images)

У підземних сховищах України накопичено близько 15,5 млрд кубометрів газу - це найвищий показник за останні п’ять років і майже на 1 млрд кубометрів більше урядової цілі на опалювальний сезон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітика ринку природного газу ExPro Consulting Михайла Свищо.

"Поки що ми маємо близько 15,5 млрд кубометрів газу в сховищах - це найвище значення за останні 5 років", - повідомив він.

Читайте також: Аналітик оцінив наслідки відсутності експорту газу для ринку

За словами Свищо, уряд розраховував накопичити 14,6 млрд кубометрів - цього обсягу, за базовими оцінками, мало вистачити для проходження зими за різних сценаріїв.

"В кінці серпня, нагадаю, ми вже досягли урядової цілі 14,6 млрд кубометрів", - зазначив аналітик.

Таким чином, зараз у сховищах уже приблизно на 900 млн кубометрів більше, ніж передбачав базовий зимовий орієнтир.

"Відповідно, у нас є 15,5 млрд кубометрів, вже майже на мільярд більше - цього тим паче має вистачити для проходження опалювального сезону", - наголосив Свищо.

Водночас ситуація залишається залежною від безпекових факторів: нові російські атаки на газовидобувну та іншу енергетичну інфраструктуру можуть швидко змінити баланс.

Нагадаємо, Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону. Фактичні запаси у ПСГ вже досягли 15 млрд кубометрів.

Водночас продовжують діяти нульові квоти на експорт природного газу українського походження, які Кабмін запровадив на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Газ