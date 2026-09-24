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Украина перевыполнила план по запасам газа почти на 1 млрд кубометров: что это значит для экспорта

18:11 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Александр Мороз
Украина перевыполнила план по запасам газа почти на 1 млрд кубометров (фото: Getty Images)

В подземных хранилищах Украины накоплено около 15,5 млрд кубометров газа – это самый высокий показатель за последние пять лет и почти на 1 млрд кубометров больше правительственной цели на отопительный сезон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свища.

"Пока мы имеем около 15,5 млрд кубометров газа в хранилищах - это наивысшее значение за последние 5 лет", – сообщил он.

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По словам Свищо, правительство рассчитывало накопить 14,6 млрд кубометров - этого объема, по базовым оценкам, должно было хватить для прохождения зимы при разных сценариях.

"В конце августа, напомню, мы уже достигли правительственной цели 14,6 млрд кубометров", – отметил аналитик.

Таким образом, сейчас в хранилищах уже примерно на 900 млн. кубометров больше, чем предполагал базовый зимний ориентир.

"Соответственно, у нас есть 15,5 млрд кубометров, уже почти на миллиард больше – этого тем более должно хватить для прохождения отопительного сезона", – подчеркнул Свищо.

В то же время ситуация остается зависимой от факторов безопасности: новые российские атаки на газодобывающую и другую энергетическую инфраструктуру могут быстро изменить баланс.

Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.

В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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