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Україна перехопила ініціативу в Чорному морі. В ВМС пояснили, що це означає

Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Росія знаходиться у тому положені, коли їй доводиться шукати рішення, щоб уникнути подальших втрат в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Ситуація в Чорному морі 

"Сьогодні зранку не спостерігали присутності бойових кораблів, як в Чорному, так й Азовському морях. В першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалась для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому відповідно зараз вони намагаються уникати виходів в море", - розповів Плетенчук. 

Зокрема, як відзначив речник, така поведінка ворога може бути пов'язана з виборами президента в Росії. Ворог не бажає псувати картинку черговими знищеними кораблями. 

За словами Плетенчука, наразі в Чорному морі фіксуються невеличкі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега, наприклад, відновлення бонових загороджень, або ж чогось подібного. 

Варто додати, що станом на 07:00, пресслужба ВМС повідомляє про 2 носії крилатих ракет "Калібр", які Росія вивела в Середземному морі. 

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі 

"На практиці це (ініціатива на боці України, - ред.) означає, що ворог знаходиться в такому положені, що вимушений шукати зараз протидію для того, щоб вийти з цієї патової ситуації. Протягом досить невеликого часу в них сталась втрата трьох одиниць завдяки роботі Сил оборони. Тому відповідно зараз вони знаходяться в такому пошуку тактичних рішень, аби уникнути подальших втрат", - пояснив речник ВМС. 

Знищення ворожих кораблів

На рахунку наших воїнів не один знищений ворожий корабель:

Як відзначав раніше Плетенчук, наразі ініціатива в Чорному морі знаходиться на боці України. Водночас Росія адаптується до нових викликів й реагує на них. 

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