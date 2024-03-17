Україна перехопила ініціативу в Чорному морі. В ВМС пояснили, що це означає
Наразі Росія знаходиться у тому положені, коли їй доводиться шукати рішення, щоб уникнути подальших втрат в морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Ситуація в Чорному морі
"Сьогодні зранку не спостерігали присутності бойових кораблів, як в Чорному, так й Азовському морях. В першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалась для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому відповідно зараз вони намагаються уникати виходів в море", - розповів Плетенчук.
Зокрема, як відзначив речник, така поведінка ворога може бути пов'язана з виборами президента в Росії. Ворог не бажає псувати картинку черговими знищеними кораблями.
За словами Плетенчука, наразі в Чорному морі фіксуються невеличкі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега, наприклад, відновлення бонових загороджень, або ж чогось подібного.
Варто додати, що станом на 07:00, пресслужба ВМС повідомляє про 2 носії крилатих ракет "Калібр", які Росія вивела в Середземному морі.
Україна перехопила ініціативу в Чорному морі
"На практиці це (ініціатива на боці України, - ред.) означає, що ворог знаходиться в такому положені, що вимушений шукати зараз протидію для того, щоб вийти з цієї патової ситуації. Протягом досить невеликого часу в них сталась втрата трьох одиниць завдяки роботі Сил оборони. Тому відповідно зараз вони знаходяться в такому пошуку тактичних рішень, аби уникнути подальших втрат", - пояснив речник ВМС.
Знищення ворожих кораблів
На рахунку наших воїнів не один знищений ворожий корабель:
- нещодавно спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Також, згідно з даними джерел РБК-Україна, на борту знищеного російського корабля був вертоліт, ймовірно, Ка-27.
- під час удару, 14 лютого, біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков".
Як відзначав раніше Плетенчук, наразі ініціатива в Чорному морі знаходиться на боці України. Водночас Росія адаптується до нових викликів й реагує на них.
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