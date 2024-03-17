Украина перехватила инициативу в Черном море. В ВМС объяснили, что это означает

Сейчас Россия находится в том положении, когда ей приходится искать решение, чтобы избежать дальнейших потерь в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Ситуация в Черном море

"Сегодня утром не наблюдали присутствия боевых кораблей, как в Черном, так и Азовском морях. В первую очередь это связано с ситуацией, которая сложилась для россиян в Черном море. Это опасность уничтожения кораблей. Поэтому соответственно сейчас они пытаются избегать выходов в море", - рассказал Плетенчук.

В частности, как отметил спикер, такое поведение врага может быть связано с выборами президента в России. Враг не желает портить картинку очередными уничтоженными кораблями.

По словам Плетенчука, сейчас в Черном море фиксируются небольшие катера, которые в основном предназначены для работ у берега, например, восстановления боновых заграждений, или же чего-то подобного.

Следует добавить, что по состоянию на 07:00, пресс-служба ВМС сообщает о 2 носителях крылатых ракет "Калибр", которые Россия вывела в Средиземном море.

Украина перехватила инициативу в Черном море

"На практике это (инициатива на стороне Украины, - ред.) означает, что враг находится в таком положении, что вынужден искать сейчас противодействие для того, чтобы выйти из этой патовой ситуации. В течение достаточно небольшого времени у них произошла потеря трех единиц благодаря работе Сил обороны. Поэтому соответственно сейчас они находятся в таком поиске тактических решений, чтобы избежать дальнейших потерь", - пояснил представитель ВМС.

Уничтожение вражеских кораблей

На счету наших воинов не один уничтоженный вражеский корабль:

Как отмечал ранее Плетенчук, инициатива в Черном море находится на стороне Украины. В то же время, Россия адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.