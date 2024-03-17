Украина перехватила инициативу в Черном море. В ВМС объяснили, что это означает
Сейчас Россия находится в том положении, когда ей приходится искать решение, чтобы избежать дальнейших потерь в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Ситуация в Черном море
"Сегодня утром не наблюдали присутствия боевых кораблей, как в Черном, так и Азовском морях. В первую очередь это связано с ситуацией, которая сложилась для россиян в Черном море. Это опасность уничтожения кораблей. Поэтому соответственно сейчас они пытаются избегать выходов в море", - рассказал Плетенчук.
В частности, как отметил спикер, такое поведение врага может быть связано с выборами президента в России. Враг не желает портить картинку очередными уничтоженными кораблями.
По словам Плетенчука, сейчас в Черном море фиксируются небольшие катера, которые в основном предназначены для работ у берега, например, восстановления боновых заграждений, или же чего-то подобного.
Следует добавить, что по состоянию на 07:00, пресс-служба ВМС сообщает о 2 носителях крылатых ракет "Калибр", которые Россия вывела в Средиземном море.
Украина перехватила инициативу в Черном море
"На практике это (инициатива на стороне Украины, - ред.) означает, что враг находится в таком положении, что вынужден искать сейчас противодействие для того, чтобы выйти из этой патовой ситуации. В течение достаточно небольшого времени у них произошла потеря трех единиц благодаря работе Сил обороны. Поэтому соответственно сейчас они находятся в таком поиске тактических решений, чтобы избежать дальнейших потерь", - пояснил представитель ВМС.
Уничтожение вражеских кораблей
На счету наших воинов не один уничтоженный вражеский корабль:
- недавно спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанес удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". Также, согласно данным источников РБК-Украина, на борту уничтоженного российского корабля находился вертолет, вероятно, Ка-27.
- во время удара, 14 февраля, у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников".
Как отмечал ранее Плетенчук, инициатива в Черном море находится на стороне Украины. В то же время, Россия адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.
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