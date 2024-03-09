Україна перехопила ініціативу у Чорному морі, це багато важить, - Плетенчук

За словами Плетенчука, сьогодні складно прогнозувати, що очікує Україну в поточному році. Водночас не варто списувати з рахунків корабельний склад ворога, оскільки Росія адаптується до нових викликів й реагує на них. Через це планування нових операцій зі знищення ворожого флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено.

"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ (Олексій Неїжпапа, командувач ВМС ЗСУ, - ред.), кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - додав він.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Знищення ворожих кораблів

На рахунку наших воїнів не один знищений ворожий корабель. Як приклад, нещодавно спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Також, згідно з даними джерел РБК-Україна, на борту знищеного російського корабля був вертоліт, ймовірно, Ка-27.

Зокрема під час удару, 14 лютого, біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков".