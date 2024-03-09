UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна перехопила ініціативу у Чорному морі, це багато важить, - Плетенчук

Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. Втім, ворог адаптується до нових викликів та реагує на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

За словами Плетенчука, сьогодні складно прогнозувати, що очікує Україну в поточному році. Водночас не варто списувати з рахунків корабельний склад ворога, оскільки Росія адаптується до нових викликів й реагує на них. Через це планування нових операцій зі знищення ворожого флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено. 

"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ (Олексій Неїжпапа, командувач ВМС ЗСУ, - ред.), кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - додав він.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Знищення ворожих кораблів

На рахунку наших воїнів не один знищений ворожий корабель. Як приклад, нещодавно спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Також, згідно з даними джерел РБК-Україна, на борту знищеного російського корабля був вертоліт, ймовірно, Ка-27.

Зокрема під час удару, 14 лютого,  біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". 

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМСВійна в Україні