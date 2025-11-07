ua en ru
Україна передбачила умову зупинки експорту зброї

П'ятниця 07 листопада 2025 14:14
Україна передбачила умову зупинки експорту зброї
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

Дозвіл на експорт конкретного виду виробленої в Україні зброї може бути зупинений у випадку, якщо таке озброєння терміново потрібне Силам оборони України.

Про це йшлося на зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. Це новий етап – від виробництва "для себе" до контрольованого продажу партнерам, щоб залучати кошти у власну оборонку.

Хто видає дозвіл на експорт зброї

При цьому процедура залишається простою і прозорою: якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані Силами безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю (ДСЕК).

Протягом 90 днів ДСЕК верифікує усі дані та надає дозвіл. Надалі ДСЕК робить міжвідомчий запит, Міноборони консолідує потреби, а рішення та рекомендації ухвалюються колегіально, із залученням Сил безпеки та оборони.

При цьому приватним виробникам не обов’язково йти через держспецекспортерів: виробник може скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера, або отримати власні повноваження: як резидент Defenсe City, або окремим рішенням Кабміну по конкретному виробнику.

Дозвіл на експорт видається після погодження з Державною службою експортного контролю та Міжвідомчою комісією при РНБО. Це забезпечує подвійний рівень контролю – технічний і безпековий.

Держава зберігає контроль за користувачами зброї

Також зазначається, що держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди.

В подальшому жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки.

Пріоритет – фронт. Якщо Збройним силам терміново потрібна ця зброя, дозвіл на експорт може бути зупинений, або скасований. Безпека і потреби війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти.

Експорт української зброї

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.

Глава держави також наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

До того ж, за його словами, крім Європи, США та Близького Сходу, українською зброєю активно цікавляться країни Африки.

Він також зазначив, що Україна вже цього року відкриває у Берліні та Копенгагені представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та виробляється в рамках ко-продакшена.

