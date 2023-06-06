Масштабна катастрофа. Херсонську область затоплює через підрив ГЕС: фото та відео

Внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС більш як десяток населених пунктів Херсонської області вже опинилися частково, або затопленими. При цьому низка перебувають у зоні потенційного ризику.

Про те, де вже є затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Каховська ГЕС під водою

Як повідомляють очевидці з місця подій, внаслідок підриву окупантів Каховська ГЕС повністю пішла під воду. У мережі оприлюднені кадри, як вода накриває станцію.

Зазначимо, що сама Каховська ГЕС, за даними Укргідроенерго, не підлягає відновленню. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Масштаби руйнувань можна побачити на відео і фото нижче.

Херсон

У Херсоні частково затоплений мікрорайон Корабел. Через що він був знеструмлений з метою безпеки, також мікрорайон буде відключено від газопостачання.

У мережі поширюють наслідки підтоплення в місті, де вода вже дісталася і мікрорайонів Гідропарк та Нефтогавань. На Острові продовжується евакуація з трьох пунктів збору.

Тим часом на набережну "Арестанка", що у Херсоні - стрімко прибуває вода.

Також місцеві жителі в Херсоні повідомляють, що їх вулицями вже розгулюють бобри.



Правий берег Херсонщини

Зазначимо, що окрім підтоплень у Херсоні також вода прибула до низки правобережних населених пунктів. Відомо, що повністю або частково затоплені такі населені пункти:

Тягинка,

Львове,

Одрадокам’янка,

Іванівка,

Микільське,

Токарівка,

Понятівка,

Білозерка.

З цих населених пунктів місцева влада оголосила про евакуацію. При цьому рятувальникам складно дістатися деяких НП на правому березі Херсонської області, оскільки там сильно розмило дороги.

Наразі триває евакуація населення автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва й інших міст.

Також УЗ призначила евакуаційний потяг, який о 12:00 вирушає із Херсону до Миколаєва.

Станом на 11:00 евакуйовано 885 громадян на Херсонщині. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Лівий берег Херсонщини

Нова Каховка

Тимчасово окуповану Нову Каховку також накрило водою, яка дісталася до центру міста. Як раніше заявляли в Херсонській ОВА, мешканцям окупованих територій Україна не може допомогти з евакуацією, а тому закликає громадян самостійно дістатися до безпечних місць.

В мережі публікують кадри підтопленого будинку культури, біля нього плавають лебеді.

Також через руйнування Каховської ГЕС у Новій Каховці затопило зоопарк. За непідтвердженою інформацією, частина тварин загинула. В мережі також показали відео з місця подій.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі ЗМІ розповідав, що станом на 6:30 ранку у місті було підтоплено зоопарк "Казкова діброва", літній театр, човнова станція, яхт-клуб та дитячий майданчик. В місті спостерігаються перебої з інтернетом, через що оперативно отримати звідти інформацію складно.

Передісторія

Нагадаємо, що вночі, 6 червня путінська армия підірвала

греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини, ГЕС повністю зруйновано - станція відновленню не підлягає.

Відомо, що близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. наразі триває евакуація людей із потенційних зон затоплення.

Тим часом в "Енергоатомі" попередили, що підрив ГЕС є загрозою для Запорізької АЕС, а правоохоронці вже розпочали розслідування за статтею екоцид.

Експерти ж запевняють - цей терористичний акт жодним чином не вплине на майбутні контрнаступальні дії ЗСУ, а от окупанти натомість отримають внаслідок своїх дій підтоплені позиції.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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