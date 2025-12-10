UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Україна передала США відповідь на останній проєкт мирного плану, - Axios

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерій Ульяненко

Сьогодні, 10 грудня, Україна передала Сполученим Штатам свою відповідь на останній проєкт мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.

Журналіст із посиланням на офіційні українські та американські джерела написав, що Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану.

Варто зазначити, що раніше глава української держави Володимир Зеленський заявляв, що сьогодні, 10 грудня, оновлений мирний план планують передати США. Його зміст залишається в секреті.

Оновлено на 22:35

Поінформоване джерело РБК-Україна підтвердило, що українська сторона передала США оновлений мирний план.

Мирний план для України

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.

Український лідер розповів, що наразі Україна, європейські партнери та США обговорюють відразу три документи у рамках мирного плану. Зокрема, це рамковий документ, гарантії безпеки та документ, який закладає основи післявоєнного відновлення.

Україна і Європа планують розробити оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

При цьому відомо Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. США намагається примусити Україну віддати Росії Донбас, тоді як Україна не бажає цього робити.

РБК-Україна також писало, що лідери країн Європи, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон зустрінуться у Німеччині для обговорення мирного плану щодо України. Зустріч запланована на 15 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнамирний план США