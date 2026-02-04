Україна передала США деталі щодо всіх обстрілів після "згоди" РФ не бити по енергетиці

"Посольство сьогодні (3 лютого - ред.) передало в Державний департамент детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої "згоди" Росії на перемир'я. Дуже детальна інформація надана сьогодні за результатами нічного обстрілу", - сказала Стефанішина.

За її словами, інформацію про російські удари підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.

Стефанішина впевнена, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії. Посолка сподівається, що американська сторона обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".

Посол також розповіла, що робота української делегації насамперед зосередиться на лобіюванні в Конгресі законопроєкту про санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. В обох палатах зареєстровано щонайменше три таких законопроєкти, і посольство закликає поставити їх на голосування.