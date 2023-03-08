Україна передала Росії засудженого білоруського найманця в рамках обміну полоненими

Зазначимо, що засудили до 10 років позбавлення волі за участь як найманця, який брав участь у бойових діях проти України. При цьому суд ухвалив рішення про звільнення білоруса від відбування покарання в Україні.

Чоловік особисто підписав заяву, в якій погоджувався на передачу Росії в обмін на полоненого військового, громадянина України.

Хто такий

Потім батальйон "Ветерани" перевели на позиції під Сватовим Луганської області, а пізніше до Лиманського району Донецької області.