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Україна передала Росії засудженого білоруського найманця в рамках обміну полоненими

Фото: Максим Зязюльчик (скріншот)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна передала Росії білоруського найманця, якого засудили за участь у війні проти нашої держави, в рамках обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радыё Свабода".

Зазначимо, що засудили до 10 років позбавлення волі за участь як найманця, який брав участь у бойових діях проти України. При цьому суд ухвалив рішення про звільнення білоруса від відбування покарання в Україні.

Чоловік особисто підписав заяву, в якій погоджувався на передачу Росії в обмін на полоненого військового, громадянина України.

Хто такий

Потім батальйон "Ветерани" перевели на позиції під Сватовим Луганської області, а пізніше до Лиманського району Донецької області.

Нагадаємо, 7 березня відбувся обмін полоненими, в ході якого Україна повернула з полону 130 своїх захисників. При цьому майже всі мають поранення або важкі захворювання.

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Російська ФедераціяБілорусьОбмін полоненими