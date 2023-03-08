Украина передала России осужденного белорусского наемника в рамках обмена пленными

Отметим, что был приговорен к 10 годам лишения свободы как наемника, который участвовал в боевых действиях против Украины. При этом суд принял решение об освобождении белоруса от отбывания наказания в Украине.

Мужчина лично подписал заявление, в котором соглашался на передачу России в обмен на пленного военного, гражданина Украины.

Кто такой

Затем батальон "Ветераны" перевели на позиции под Сватовым Луганской области, а позже в Лиманский район Донецкой области.