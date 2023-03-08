Украина передала России осужденного белорусского наемника в рамках обмена пленными

Украина передала России белорусского наемника, осужденного за участие в войне против нашего государства, в рамках обмена пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Отметим, что был приговорен к 10 годам лишения свободы как наемника, который участвовал в боевых действиях против Украины. При этом суд принял решение об освобождении белоруса от отбывания наказания в Украине.
Мужчина лично подписал заявление, в котором соглашался на передачу России в обмен на пленного военного, гражданина Украины.
Кто такой
Затем батальон "Ветераны" перевели на позиции под Сватовым Луганской области, а позже в Лиманский район Донецкой области.
Напомним, 7 марта состоялся обмен пленными, в ходе которого Украина вернула из плена 130 своих защитников. При этом почти у всех есть ранения или тяжелые заболевания.
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