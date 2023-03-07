Україна повернула з полону 130 військових

У вівторок, 7 березня, Україна повернула з полону 130 своїх захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ", - розповів Єрмак. За його словами, серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". "Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку", - додав він.