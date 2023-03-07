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Україна повернула з полону 130 військових

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 17:00
Україна повернула з полону 130 військових Фото: Україна повернула з полону 130 військових 7 березня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 7 березня, Україна повернула з полону 130 своїх захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ", - розповів Єрмак.

За його словами, серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі".

"Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Міноборони РФ також заявило про обмін полоненими 7 березня. РФ повернула 90 окупантів.

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Обмін полоненими
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