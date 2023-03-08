Україна передала Росії засудженого білоруського найманця в рамках обміну полоненими

Україна передала Росії білоруського найманця, якого засудили за участь у війні проти нашої держави, в рамках обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радыё Свабода" .

Повідомляється, що Україна включила громадянина Білорусі Максима Зязюльчика до списків на передачу Росії в рамках обміну полоненими. Він, скоріше за все, потрапив до списку 90 російських військових, які були передані Росії 7 березня в обмін на 130 українських військових.

Судячи з відео Міноборони РФ, обмін відбувся на кордоні України з Бєлгородською областю. Разом з іншими росіянами в автобусі був і Зязюльчик.

Зазначимо, що 18 січня в Києві Зязюльчика засудили до 10 років позбавлення волі за участь як найманця, який брав участь у бойових діях проти України. При цьому суд ухвалив рішення про звільнення білоруса від відбування покарання в Україні.

Чоловік особисто підписав заяву, в якій погоджувався на передачу Росії в обмін на полоненого військового, громадянина України.

Хто такий Максим Зязюльчик

Чоловік служив у підрозділі "Ветерани" на посаді кулеметника-ретранслятора з 21 липня 2022 року. Батальйон "Ветерани" є підрозділом приватної військової компанії "Редаут", яка спочатку не брала участь у бойових діях, але виконувала функцію охорони об’єктів.

Зязюльчик брав участь у боях під Краснопіллям Донецької області, у Дубській лісосмузі отримав поранення і до 25 серпня лікувався на базі постійної дислокації "Редаут" в Ізюмі Харківської області.

Потім батальйон "Ветерани" перевели на позиції під Сватовим Луганської області, а пізніше до Лиманського району Донецької області.

Зрештою 19 вересня Зязюльчик потрапив у полон до українських військових. Після вироку суду в СБУ повідомили, що чоловік був агентом КДБ Білорусі - в грудні 2020 року він вступив на службу в 2-е антитерористичне управління КДБ на посаду "розвідник".