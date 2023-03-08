Україна передала Росії засудженого білоруського найманця в рамках обміну полоненими
Україна передала Росії білоруського найманця, якого засудили за участь у війні проти нашої держави, в рамках обміну полоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радыё Свабода".
Повідомляється, що Україна включила громадянина Білорусі Максима Зязюльчика до списків на передачу Росії в рамках обміну полоненими. Він, скоріше за все, потрапив до списку 90 російських військових, які були передані Росії 7 березня в обмін на 130 українських військових.
Судячи з відео Міноборони РФ, обмін відбувся на кордоні України з Бєлгородською областю. Разом з іншими росіянами в автобусі був і Зязюльчик.
Зазначимо, що 18 січня в Києві Зязюльчика засудили до 10 років позбавлення волі за участь як найманця, який брав участь у бойових діях проти України. При цьому суд ухвалив рішення про звільнення білоруса від відбування покарання в Україні.
Чоловік особисто підписав заяву, в якій погоджувався на передачу Росії в обмін на полоненого військового, громадянина України.
Хто такий Максим Зязюльчик
Чоловік служив у підрозділі "Ветерани" на посаді кулеметника-ретранслятора з 21 липня 2022 року. Батальйон "Ветерани" є підрозділом приватної військової компанії "Редаут", яка спочатку не брала участь у бойових діях, але виконувала функцію охорони об’єктів.
Зязюльчик брав участь у боях під Краснопіллям Донецької області, у Дубській лісосмузі отримав поранення і до 25 серпня лікувався на базі постійної дислокації "Редаут" в Ізюмі Харківської області.
Потім батальйон "Ветерани" перевели на позиції під Сватовим Луганської області, а пізніше до Лиманського району Донецької області.
Зрештою 19 вересня Зязюльчик потрапив у полон до українських військових. Після вироку суду в СБУ повідомили, що чоловік був агентом КДБ Білорусі - в грудні 2020 року він вступив на службу в 2-е антитерористичне управління КДБ на посаду "розвідник".
За легендою, Зязюльчик мав діяти під виглядом іноземного найманця, щоб зібрати інформацію про зразки іноземної зброї, які підрозділи ЗСУ отримують від західних партнерів, а також "з’ясувати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунути від влади нинішній режим самопроголошеного президента Лукашенка". Зібрані розвідувальні дані він мав передати до Мінська через офіцера зв'язку.
Нагадаємо, 7 березня відбувся обмін полоненими, в ході якого Україна повернула з полону 130 своїх захисників. При цьому майже всі мають поранення або важкі захворювання.
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