Украина передала России осужденного белорусского наемника в рамках обмена пленными

Украина передала России белорусского наемника, осужденного за участие в войне против нашего государства, в рамках обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Сообщается, что Украина включила гражданина Беларуси Максима Зязюльчика в списки на передачу России в рамках обмена пленными. Он, по всей видимости, попал в список 90 российских военных, которые были переданы России 7 марта в обмен на 130 украинских военных.

Судя по видео Минобороны РФ, обмен состоялся на границе Украины с Белгородской областью. Вместе с другими россиянами в автобусе был и Зязюльчик.

Отметим, что 18 января в Киеве Зязюльчик был приговорен к 10 годам лишения свободы как наемника, который участвовал в боевых действиях против Украины. При этом суд принял решение об освобождении белоруса от отбывания наказания в Украине.

Мужчина лично подписал заявление, в котором соглашался на передачу России в обмен на пленного военного, гражданина Украины.

Кто такой Максим Зязюльчик

Мужчина служил в подразделении "Ветераны" в должности пулеметчика-ретранслятора с 21 июля 2022 года. Батальон "Ветераны" является подразделением частной военной компании "Редаут", которая поначалу не участвовала в боевых действиях, но выполняла функцию охраны объектов.

Зязюльчик участвовал в боях под Краснопольем Донецкой области, в Дубской лесополосе получил ранения и до 25 августа лечился на базе постоянной дислокации "Редаут" в Изюме Харьковской области.

Затем батальон "Ветераны" перевели на позиции под Сватовым Луганской области, а позже в Лиманский район Донецкой области.

В конце концов 19 сентября Зязюльчик попал в плен к украинским военным. После приговора суда в СБУ сообщили, что мужчина был агентом КГБ Беларуси - в декабре 2020 года он вступил на службу во 2-е антитеррористическое управление КГБ на должность "разведчик".