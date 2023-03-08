ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина передала России осужденного белорусского наемника в рамках обмена пленными

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 14:57
Украина передала России осужденного белорусского наемника в рамках обмена пленными Фото: Максим Зязюльчик (скриншот)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина передала России белорусского наемника, осужденного за участие в войне против нашего государства, в рамках обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Украина включила гражданина Беларуси Максима Зязюльчика в списки на передачу России в рамках обмена пленными. Он, по всей видимости, попал в список 90 российских военных, которые были переданы России 7 марта в обмен на 130 украинских военных.

Судя по видео Минобороны РФ, обмен состоялся на границе Украины с Белгородской областью. Вместе с другими россиянами в автобусе был и Зязюльчик.

Отметим, что 18 января в Киеве Зязюльчик был приговорен к 10 годам лишения свободы как наемника, который участвовал в боевых действиях против Украины. При этом суд принял решение об освобождении белоруса от отбывания наказания в Украине.

Мужчина лично подписал заявление, в котором соглашался на передачу России в обмен на пленного военного, гражданина Украины.

Кто такой Максим Зязюльчик

Мужчина служил в подразделении "Ветераны" в должности пулеметчика-ретранслятора с 21 июля 2022 года. Батальон "Ветераны" является подразделением частной военной компании "Редаут", которая поначалу не участвовала в боевых действиях, но выполняла функцию охраны объектов.

Зязюльчик участвовал в боях под Краснопольем Донецкой области, в Дубской лесополосе получил ранения и до 25 августа лечился на базе постоянной дислокации "Редаут" в Изюме Харьковской области.

Затем батальон "Ветераны" перевели на позиции под Сватовым Луганской области, а позже в Лиманский район Донецкой области.

В конце концов 19 сентября Зязюльчик попал в плен к украинским военным. После приговора суда в СБУ сообщили, что мужчина был агентом КГБ Беларуси - в декабре 2020 года он вступил на службу во 2-е антитеррористическое управление КГБ на должность "разведчик".

По легенде, Зязюльчик должен был действовать под видом иностранного наемника, чтобы собрать информацию об образцах иностранного оружия, которые подразделения ВСУ получают от западных партнеров, а также "выяснить планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранить от власти нынешний режим самопровозглашенного президента Лукашенко". Собранные разведывательные данные он должен был передать в Минск через офицера связи.

Напомним, 7 марта состоялся обмен пленными, в ходе которого Украина вернула из плена 130 своих защитников. При этом почти у всех есть ранения или тяжелые заболевания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Обмен пленными
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу