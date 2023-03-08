Украина передала России осужденного белорусского наемника в рамках обмена пленными
Украина передала России белорусского наемника, осужденного за участие в войне против нашего государства, в рамках обмена пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщается, что Украина включила гражданина Беларуси Максима Зязюльчика в списки на передачу России в рамках обмена пленными. Он, по всей видимости, попал в список 90 российских военных, которые были переданы России 7 марта в обмен на 130 украинских военных.
Судя по видео Минобороны РФ, обмен состоялся на границе Украины с Белгородской областью. Вместе с другими россиянами в автобусе был и Зязюльчик.
Отметим, что 18 января в Киеве Зязюльчик был приговорен к 10 годам лишения свободы как наемника, который участвовал в боевых действиях против Украины. При этом суд принял решение об освобождении белоруса от отбывания наказания в Украине.
Мужчина лично подписал заявление, в котором соглашался на передачу России в обмен на пленного военного, гражданина Украины.
Кто такой Максим Зязюльчик
Мужчина служил в подразделении "Ветераны" в должности пулеметчика-ретранслятора с 21 июля 2022 года. Батальон "Ветераны" является подразделением частной военной компании "Редаут", которая поначалу не участвовала в боевых действиях, но выполняла функцию охраны объектов.
Зязюльчик участвовал в боях под Краснопольем Донецкой области, в Дубской лесополосе получил ранения и до 25 августа лечился на базе постоянной дислокации "Редаут" в Изюме Харьковской области.
Затем батальон "Ветераны" перевели на позиции под Сватовым Луганской области, а позже в Лиманский район Донецкой области.
В конце концов 19 сентября Зязюльчик попал в плен к украинским военным. После приговора суда в СБУ сообщили, что мужчина был агентом КГБ Беларуси - в декабре 2020 года он вступил на службу во 2-е антитеррористическое управление КГБ на должность "разведчик".
По легенде, Зязюльчик должен был действовать под видом иностранного наемника, чтобы собрать информацию об образцах иностранного оружия, которые подразделения ВСУ получают от западных партнеров, а также "выяснить планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранить от власти нынешний режим самопровозглашенного президента Лукашенко". Собранные разведывательные данные он должен был передать в Минск через офицера связи.
Напомним, 7 марта состоялся обмен пленными, в ходе которого Украина вернула из плена 130 своих защитников. При этом почти у всех есть ранения или тяжелые заболевания.
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