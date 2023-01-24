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Україна передала Росії список поранених військовополонених для верифікації, - омбудсмен

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Вівторок 24 січня 2023 14:49
Україна передала Росії список поранених військовополонених для верифікації, - омбудсмен Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна передала Росії список із 748 поранених військовополонених для верифікації стану здоров'я та місця знаходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають в полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я", - написав він.

За словами омбудсмена, результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, який надали українській стороні, будуть предметом подальших перемовин з цього питання.

Лубінець підкресли, що список сформовано на підставі інформації, яка облікована у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

При цьому він додав, що секретаріат уповноваженого, з урахуванням своїх повноважень і компетенції, окремих обліків не веде.

Як повідомлялося раніше, Лубінець розкрив деталі можливого гуманітарного коридору між Україною та Росією, який сприятиме поверненню тисяч цивільних та військових.

Він також повідомляв, що Україна передала РФ список із 800 поранених військових для ймовірної репатріації.

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