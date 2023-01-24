Украина передала России список раненых военнопленных для верификации, - омбудсмен

Украина передала России список из 748 раненых военнопленных для верификации состояния здоровья и места нахождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

"В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья", - написал он.

По словам омбудсмена, результаты проверки этого списка, как и предоставленного украинской стороне списка раненых российских военнопленных, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

Лубинец подчеркнул, что список сформирован на основании информации, которая учтена в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

При этом он добавил, что секретариат уполномоченного, с учетом своих полномочий и компетенции, отдельных учетов не ведет.

Как сообщалось ранее, Лубинец раскрыл детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и Россией, который будет способствовать возвращению тысяч гражданских и военных.

Он также сообщал, что Украина передала РФ список из 800 раненых военных для вероятной репатриации.

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