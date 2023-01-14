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Україна надіслала Росії списки 800 поранених полонених для репатріації, - омбудсмен

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Київ, Субота 14 січня 2023 02:56
Україна надіслала Росії списки 800 поранених полонених для репатріації, - омбудсмен Фото: уповноважений із прав людини Дмитро Лубинець (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна передала Росії список із 800 пораненими українськими військовими для ймовірної репатріації.

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

У рамках третього раунду переговорів із російським омбудсменом Тетяною Москальковою серед іншого обговорювалося питання репатріації тяжко поранених військовослужбовців.

За його словами, під час переговорів був момент, коли вони одночасно відкривали Женевські конвенції, зіставляли різні варіанти різними мовами - і прийшли до думки, що військовополонені, які вважаються тяжко пораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

"Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожної зі сторін. Ця ініціатива прозвучала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, поранені та важко поранені. Це практично 800 наших поранених" , - Заявив омбудсмен.

Лубинець також зазначив, що українська сторона отримала аналогічний список від росіян та передала його Координаційному штабу щодо поводження з полоненими.

"Наше завдання – отримати список, передати його, і далі вже прийматиметься рішення. Але я вважаю, що це позитивний крок, коли російська сторона принаймні виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде", – підсумував. він.

Нагадаємо, 12 січня омбудсмен Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою в Туреччині. Повідомляється, що переговори омбудсменів проходили у три етапи.

Раніше Дмитро Лубинець анонсував зустріч із Москальковою. Він зазначив, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.

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