Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, яких вивезли до РФ, - Лубінець

Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами до Росії. Він вже опрацьовується російською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Ми передали Катару список з іменами 561 української дитини, який уже в російської сторони!", - написав Лубінець.
За його словами, за два дні є низка результатів перемовин у Катарі.
Щодо дітей
"Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу. Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600", - додав Лубінець.
Щодо цивільних
Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані країною-агресором.
"Питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує РФ, - постійно у фокусі нашої роботи на міжнародну спільноту", - зазначив омбудсмен.
Лубінець також вкотре спростував пропаганду РФ щодо переговорів про повернення дітей.
"Перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією не було", - наголосив він.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів РФ.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.
Нещодавно на другому пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих російськими загарбниками, Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над їх поверненням та реінтеграцією.
Вчора уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію, що Росія та Україна нібито провели переговори з приводу дітей за посередництва Катару, яку повідомила дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова.
За словами Белової, переговори начебто відбулися в Досі, досягнуто домовленості, що 29 дітей переїдуть в Україну, 19 - до Росії.
Лубінець, заперечив переговори з РФ, додав, що Україна повертає дітей з депортації за сприяння партнерів, зокрема Катару.
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