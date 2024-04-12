Україна представила конкретні проекти щодо роботи з повернення викрадених РФ дітей, - ОП

На другому пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих російськими загарбниками, Київ представив конкретні проєкти щодо роботи над їх поверненням та реінтеграцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Дане засідання Міжнародної коаліції відбулося під співголовуванням України та Канади.

За словами виконавчої директорки Українського бюро МЗС Канади Каті Чаби, масштаби діяльності коаліції прогресують, а кількість залучених країн "і далі зростає".

"Сьогоднішня зустріч покликана надати партнерам чітку й детальну інформацію щодо діяльності України задля повернення викрадених дітей і способів підтримки такої діяльності з боку членів коаліції", - зазначила вона.

В ОП поінформували, що під час засідання Україна презентувала "конкретні проєкти та способи залучення країн до активної роботи з повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей".

Зазначається, що вказані ініціативи охоплюють такі сфери:

виявлення місцеперебування викрадених українських дітей,

розробка механізмів їх повернення, участі у дипломатичних переговорах,

підтримка дітей після повернення та забезпечення їхньої реабілітації,

притягнення винних осіб до відповідальності,

проведення спільних інформаційних кампаній.

На засіданні представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова презентувала проєкт, спрямований на безпечне повернення дітей, депортованих або примусово переміщених російськими загарбниками.

"Найважливішим завданням на сьогодні є фізичне повернення українських дітей додому. Важливо діяти швидко, адже під тиском російської пропаганди знищується ідентичність неповнолітніх", - наголосила вона.

Також в Офісі розповіли, що голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова презентувала проєкт для реінтеграції дітей, надання необхідної реабілітаційної допомоги та їхнього розміщення в сімейних формах виховання.

За підсумками цього засідання Міжнародної коаліції десятки країн висловили готовність брати активну участь у реалізації презентованих Україною проєктів, що сприятимуть поверненню та реінтеграції українських дітей.

Міжнародна коаліція щодо повернення українських дітей

Керівник ОП Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі офіційно запустили роботу коаліції в лютому 2024 року. Був представлений Рамковий документ діяльності на першому пленарному засіданні коаліції.

Додамо, загальна кількість країн - учасниць коаліції зросла до 35 завдяки приєднанню двох нових членів - Ліхтенштейну та Словенії.

Депортація українських дітей Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до окупованого Криму, а також до Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.