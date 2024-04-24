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Лубінець спростував переговори з РФ щодо дітей та пояснив, що відбувається в Катарі

Середа 24 квітня 2024 20:14
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Лубінець спростував переговори з РФ щодо дітей та пояснив, що відбувається в Катарі Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини (facebook.com.dmytro.lubinets)
Автор: Анастасія Гришкова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна за сприяння партнерів, повертає дітей, яких незаконно було викрадено Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дмитра Лубінця в телемарафоні.

Лубінець спростував інформацію, що Росія та Україна провели переговори з приводу дітей за посередництва Катару, яку повідомила дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова.

За словами Белової, переговори начебто відбулися в Досі, досягнуто домовленості, що 29 дітей переїдуть в Україну, 19 - до Росії.

Лубінець, заперечив переговори з РФ, додав, що Україна повертає дітей з депортації за сприяння партнерів, зокрема Катару.

"Я перебуваю в Катарі. Зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатеру. Саме безпосередньо за сприяння Катару Україна повернула українських дітей. Також в Катарі перебуває група повернутих дітей, які разом з батьками проходять психологічну реабілітацію. Україна продовжує повертати дітей, проте за сприяння партнерів", - наголосив він.

Депортація українських дітей

Від початку початку повномасштабного вторгнення до України Росія постійно депортує українських дітей до окупованого Криму та Білорусі й віддалених районів Росії.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.

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