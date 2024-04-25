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Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, вывезенного в РФ, - Лубинец

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Татьяна Степанова

Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, незаконно вывезенных оккупантами в Россию. Он уже прорабатывается российской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, уже у российской стороны!", - написал Лубинец.

По его словам, за два дня есть ряд результатов переговоров в Катаре.

Относительно детей

  1. Ожидается возвращение группы украинских детей домой. Детали пока не разглашаются.
  2. Состоялась передача Катару списка из 561 похищенного украинского ребенка. Он уже прорабатывается российской стороной.
  3. Обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

"Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей, независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы по их возвращение в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3600", - добавил Лубинец.

Относительно гражданских

Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, незаконно задержанных страной-агрессором.

"Вопрос возвращения домой гражданских, незаконно удерживаемых РФ, - постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество", - отметил омбудсмен.

Лубинец также в очередной раз опроверг пропаганду РФ о переговорах относительно возвращения детей.

"Переговоры мы ведем при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией не было", - подчеркнул он.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно на втором пленарном заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими захватчиками Украина представила конкретные проекты по работе над их возвращением и реинтеграцией.

Вчера уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию, что Россия и Украина якобы провели переговоры по поводу детей при посредничестве Катара, о которой сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

По словам Беловой, переговоры якобы состоялись в Дохе, достигнута договоренность, что 29 детей переедут в Украину, 19 - в Россию.

Лубинец, отрицая переговоры с РФ, добавил, что Украина возвращает детей из депортации при содействии партнеров, в частности Катара.

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