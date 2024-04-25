Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, вывезенного в РФ, - Лубинец

"Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, уже у российской стороны!", - написал Лубинец.

По его словам, за два дня есть ряд результатов переговоров в Катаре.

Относительно детей

Ожидается возвращение группы украинских детей домой. Детали пока не разглашаются. Состоялась передача Катару списка из 561 похищенного украинского ребенка. Он уже прорабатывается российской стороной. Обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

"Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей, независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы по их возвращение в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3600", - добавил Лубинец.

Относительно гражданских

Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, незаконно задержанных страной-агрессором.

"Вопрос возвращения домой гражданских, незаконно удерживаемых РФ, - постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество", - отметил омбудсмен.

Лубинец также в очередной раз опроверг пропаганду РФ о переговорах относительно возвращения детей.

"Переговоры мы ведем при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией не было", - подчеркнул он.