Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, вывезенного в РФ, - Лубинец

Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, незаконно вывезенных оккупантами в Россию. Он уже прорабатывается российской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, уже у российской стороны!", - написал Лубинец.
По его словам, за два дня есть ряд результатов переговоров в Катаре.
"Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей, независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы по их возвращение в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3600", - добавил Лубинец.
Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, незаконно задержанных страной-агрессором.
"Вопрос возвращения домой гражданских, незаконно удерживаемых РФ, - постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество", - отметил омбудсмен.
Лубинец также в очередной раз опроверг пропаганду РФ о переговорах относительно возвращения детей.
"Переговоры мы ведем при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией не было", - подчеркнул он.
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.
Недавно на втором пленарном заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими захватчиками Украина представила конкретные проекты по работе над их возвращением и реинтеграцией.
Вчера уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию, что Россия и Украина якобы провели переговоры по поводу детей при посредничестве Катара, о которой сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
По словам Беловой, переговоры якобы состоялись в Дохе, достигнута договоренность, что 29 детей переедут в Украину, 19 - в Россию.
Лубинец, отрицая переговоры с РФ, добавил, что Украина возвращает детей из депортации при содействии партнеров, в частности Катара.
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