Україна передає виробникам Patriot дані про удари РФ: ЗМІ пояснили навіщо

Україна передає інформацію про російські удари американським виробникам Patriot, щоб допомогти вдосконалити ракети-перехоплювачі PAC-3.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв’ю Business Insider.

За його словами, Росія постійно змінює тактику атак - комбінує балістичні та крилаті ракети, використовує хибні цілі та коригує траєкторії польоту. Ці дані Україна передає виробникам систем Lockheed Martin, які виготовляють ракети PAC-3 для комплексів Patriot.

"Вони (росіяни - ред.) намагаються використовувати іншу тактику та вносять корективи у свої балістичні ракети", - зазначив Чернєв.

У Lockheed Martin відмовилися коментувати діяльність іноземних військових, але підтвердили, що компанія нарощує виробництво перехоплювачів Patriot і прискорює модернізацію, щоб протидіяти новим загрозам.

Чернєв назвав це "перегонами технологій", підкресливши, що Україна і Росія намагаються здобути технологічну перевагу як на полі бою, так і поза ним.