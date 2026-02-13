Україна передає виробникам Patriot дані про удари РФ: ЗМІ пояснили навіщо
Україна передає інформацію про російські удари американським виробникам Patriot, щоб допомогти вдосконалити ракети-перехоплювачі PAC-3.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв’ю Business Insider.
За його словами, Росія постійно змінює тактику атак - комбінує балістичні та крилаті ракети, використовує хибні цілі та коригує траєкторії польоту. Ці дані Україна передає виробникам систем Lockheed Martin, які виготовляють ракети PAC-3 для комплексів Patriot.
"Вони (росіяни - ред.) намагаються використовувати іншу тактику та вносять корективи у свої балістичні ракети", - зазначив Чернєв.
У Lockheed Martin відмовилися коментувати діяльність іноземних військових, але підтвердили, що компанія нарощує виробництво перехоплювачів Patriot і прискорює модернізацію, щоб протидіяти новим загрозам.
Чернєв назвав це "перегонами технологій", підкресливши, що Україна і Росія намагаються здобути технологічну перевагу як на полі бою, так і поза ним.
Що відомо про PAC-3
PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - це сучасна американська ракета-перехоплювач для зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку розробила компанія Lockheed Martin.
Вона призначена передусім для знищення балістичних ракет малої та середньої дальності, а також може перехоплювати крилаті ракети, літаки й безпілотники.
Головна особливість PAC-3 полягає у принципі ураження "hit-to-kill" - ракета знищує ціль прямим кінетичним ударом без використання вибухової бойової частини. Такий підхід забезпечує високу точність і мінімізує ризик розльоту уламків.
Дальність перехоплення становить приблизно до 35-45 кілометрів залежно від модифікації, а висота - до близько 20 кілометрів. Покращена версія PAC-3 MSE має більшу дальність і кращу маневреність.
На відміну від попередньої версії PAC-2, яка використовувала осколково-фугасну бойову частину, PAC-3 є компактнішою, що дозволяє розміщувати більше ракет на одній пусковій установці.
Це підвищує можливості системи щодо одночасного відбиття масованих атак. Ракети PAC-3 застосовуються для протидії сучасним ракетним загрозам, зокрема балістичним.
Нагадаємо, вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками "Рамштайна" заявив, що Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot.
Перед тим західна преса писала, що через критичну нестачу ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, що дозволяло російським балістичним ракетам безперешкодно атакувати електростанції.
