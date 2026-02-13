ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина передает производителям Patriot данные об ударах РФ: депутат объяснил зачем

Пятница 13 февраля 2026 14:15
UA EN RU
Украина передает производителям Patriot данные об ударах РФ: депутат объяснил зачем Фото: Украина передает производителям Patriot данные об ударах РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина передает информацию о российских ударах американским производителям Patriot, чтобы помочь усовершенствовать ракеты-перехватчики PAC-3.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью Business Insider.

Читайте также: Убийцы баллистики: чем особенны ракеты PAC-3, которые Украине пообещала Германия

По его словам, Россия постоянно меняет тактику атак - комбинирует баллистические и крылатые ракеты, использует ложные цели и корректирует траектории полета. Эти данные Украина передает производителям систем Lockheed Martin, которые изготавливают ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

"Они (россияне - ред.) пытаются использовать другую тактику и вносят коррективы в свои баллистические ракеты", - отметил Чернев.

В Lockheed Martin отказались комментировать деятельность иностранных военных, но подтвердили, что компания наращивает производство перехватчиков Patriot и ускоряет модернизацию, чтобы противодействовать новым угрозам.

Чернев назвал это "гонкой технологий", подчеркнув, что Украина и Россия пытаются получить технологическое преимущество как на поле боя, так и вне его.

Что известно о PAC-3

PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - это современная американская ракета-перехватчик для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которую разработала компания Lockheed Martin.

Она предназначена прежде всего для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности, а также может перехватывать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники.

Главная особенность PAC-3 заключается в принципе поражения "hit-to-kill" - ракета уничтожает цель прямым кинетическим ударом без использования взрывной боевой части. Такой подход обеспечивает высокую точность и минимизирует риск разлета обломков.

Дальность перехвата составляет примерно до 35-45 километров в зависимости от модификации, а высота - до около 20 километров. Улучшенная версия PAC-3 MSE имеет большую дальность и лучшую маневренность.

В отличие от предыдущей версии PAC-2, которая использовала осколочно-фугасную боевую часть, PAC-3 является более компактной, что позволяет размещать больше ракет на одной пусковой установке.

Это повышает возможности системы по одновременному отражению массированных атак. Ракеты PAC-3 применяются для противодействия современным ракетным угрозам, в частности баллистическим.

Напомним, вчера министр обороны Германии Борис Писториус по итогам "Рамштайна" заявил, что Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot.

Перед тем западная пресса писала, что из-за критической нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, что позволяло российским баллистическим ракетам беспрепятственно атаковать электростанции.

Подробнее о том, чем особенны особые ракеты PAC-3, которые Украине пообещала Германия - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине Ракетная атака
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы