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Україна паралізувала майже половину нафтопереробних потужностей РФ, - FT

13:56 30.07.2026 Чт
2 хв
Українські дрони та ракети завдали рекордної шкоди ворожим НПЗ
aimg Юлія Капітонова
Україна паралізувала майже половину нафтопереробних потужностей РФ, - FT Фото: Ситуація в Росії продовжує стрімко погіршуватися (Getty Images)
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Масштабна кампанія далекобійних ударів України стала однією з причин найглибшої паливної кризи в Росії за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з даними видання, внаслідок українських ударів по російських НПЗ було виведено з ладу:

  • понад 30% фактичних потужностей із переробки нафти;
  • понад 45% номінальних потужностей.

Журналісти звертають увагу на те, що ремонтні роботи на цих об'єктах просуваються вкрай повільно. Усе це призводить до того, що наслідки українських діп-страйків відчуваються ще багато тижнів, а подекуди й місяців.

Видання проаналізувало дані S&P Global Energy та супутникові знімки найбільших російських НПЗ. З'ясувалося, що частина підприємств досі не відновила повноцінну роботу. Ба більше, заводи в Киришах, Туапсе, Самарі та Сизрані на момент проведення аналізу взагалі не переробляли нафту.

За словами експертів, навіть після відновлення роботи підприємствам знадобиться понад рік, щоб повернутися до попереднього рівня продуктивності.

Ситуація в країні-агресорці може ще більше погіршитися, адже російські системи захисту від безпілотників не здатні ефективно відбивати масовані українські атаки.

Останні відкриті дані свідчать, що з початку 2026 року російські НПЗ щонайменше 194 рази потрапляли під удари Сил оборони України.

Що важливо розуміти, це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив суттєво збільшити виробництво далекобійних дронів і налагодити їхній масовий випуск", - пояснив нові успіхи Сил оборони керівник програми з питань Євразії Німецької ради із зовнішньої політики Штефан Майстер.

До речі, напередодні Сили оборони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії.

Також РБК-Україна розповідало, що під удар ЗСУ потрапив НПЗ із топ-5 найбільших у країні-агресорці.

Ба більше, стало відомо, навіщо насправді Україна почала бити по Wildberries.

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Російська Федерація НПЗ Війна Росії проти України Атака дронів
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