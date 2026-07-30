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Украина парализовала почти половину нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - FT

13:56 30.07.2026 Чт
2 мин
Украинские дроны и ракеты нанесли рекордный ущерб вражеским НПЗ
aimg Юлия Капитонова
Украина парализовала почти половину нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - FT Фото: Ситуация в России продолжает стремительно ухудшаться (Getty Images)
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Масштабная кампания дальнобойных ударов Украины стала одной из причин глубочайшего топливного кризиса в России за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным издания, в результате украинских ударов по российским НПЗ было выведено из строя:

  • свыше 30% фактических мощностей по переработке нефти;
  • свыше 45% номинальных мощностей.

Журналисты обращают внимание на то, что ремонтные работы на этих объектах продвигаются очень медленно. Все это приводит к тому, что последствия украинских дип-страйков ощущаются еще много недель, а иногда и месяцев.

Издание проанализировало данные S&P Global Energy и спутниковые снимки крупнейших российских НПЗ. Выяснилось, что часть предприятий до сих пор не возобновила полноценную работу. Более того, заводы в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани на момент проведения анализа вообще не перерабатывали нефть.

По словам экспертов, даже после возобновления работы предприятиям понадобится больше года, чтобы вернуться к предыдущему уровню производительности.

Ситуация в стране-агрессорке может еще больше ухудшиться, ведь российские системы защиты от беспилотников не способны эффективно отражать массированные украинские атаки.

Последние открытые данные свидетельствуют о том, что с начала 2026 года российские НПЗ не менее 194 раз попадали под удары Сил обороны Украины.

Что важно понимать, это в 11 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Украина совершила технологический прорыв, который позволил существенно увеличить производство дальнобойных дронов и наладить их массовый выпуск", - объяснил новые успехи Сил обороны руководитель программы по Евразии Немецкого совета по внешней политике Штефан Мастер.

Кстати, накануне Силы обороны ударили по одному из самых больших НПЗ России.

Также РБК-Украина рассказывало, что под удар ВСУ попал НПЗ из топ-5 крупнейших в стране-агрессорке.

Более того, стало известно, зачем на самом деле Украина начала бить по Wildberries.

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