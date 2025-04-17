У Зеленського назвали, яку готові прийняти відповідь Путіна про перемир'я

Зустріч делегації з України та США

Нагадаємо, що сьогодні делегації України та США зустрілися у Парижі. Команда американського президента Дональда Трампа заявила, що налаштована працювати для припинення війни в Україні.

Детальніше про заяви американської сторони можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто додати, що Трамп заявив, що чекає відповіді Путіна вже цього тижня.

Удари по Україні

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 13 квітня, російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки загинули понад 30 осіб, серед них були діти. Водночас варто зауважити, що кількість поранених перевалила за сотню.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, удари були нанесені двома балістичними ракетами, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та такої кількості жертв та поранених.

Все, що відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас 4 квітня окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Ракета вибухнула просто в повітрі посеред житлового району. Як результат - загинули 19 людей. Серед загиблих було дев'ятеро дітей.

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