Україна очікує від США термінів поставок 10 Patriot: що говорить Зеленський

Глава держави розповів, що Україна вже цієї осені отримає дві системи Patriot з відповідним комплектом ракет. Але це не той десяток систем Patriot, який Україна очікує від США. Це інші системи, про які вдалося домовитися.

"Ми чекаємо на той пакет, який обіцяв президент США. І очікуємо, що ми можемо отримати відповідні терміни поставки цих систем. Наступного тижня поїде наша делегація до США, подивимося, який фідбек ми отримаємо. Усі займаються megadeal, там ППО - це номер один. Ми готові це купувати, готові задіяти різні формати програм", - додав Зеленський.