ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна очікує від США термінів поставок 10 Patriot: що говорить Зеленський

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 23:00
UA EN RU
Україна очікує від США термінів поставок 10 Patriot: що говорить Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що США нададуть їй терміни поставок десяти обіцяних систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що Україна вже цієї осені отримає дві системи Patriot з відповідним комплектом ракет. Але це не той десяток систем Patriot, який Україна очікує від США. Це інші системи, про які вдалося домовитися.

"Ми чекаємо на той пакет, який обіцяв президент США. І очікуємо, що ми можемо отримати відповідні терміни поставки цих систем. Наступного тижня поїде наша делегація до США, подивимося, який фідбек ми отримаємо. Усі займаються megadeal, там ППО - це номер один. Ми готові це купувати, готові задіяти різні формати програм", - додав Зеленський.

10 систем Patriot для України

Нагадаємо, у вересні міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв, що Україні терміново необхідно 10 додаткових систем Patriot, щоб захистити небо від балістичних ракет РФ.

Водночас 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує від США рішення щодо постачання 10 систем Patriot.

Потреба в таких системах зросла на тлі посилення російських ударів по Україні. Окупанти почали активно атакувати українську енергетику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Допомога Україні Військова допомога
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить