Україна отримує багато підтримки в нових умовах з дедлайном для Росії, - Зеленський

Україна отримує багато підтримки від партнерів в нових умовах, коли президент США Дональд Трамп встановив дедлайн для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню", - сказав президент.

Зеленський повідомив про результат інтенсивних переговорів із партнерами для напрацювання спільної позиції заради дійсно реального миру для України.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за масовані обстріли України та дав главі Кремля 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом він скоротив строки до 10 днів та вказав дедлайном 8 серпня.

У разі відмови він пригрозив запровадити санкції проти країн, що закуповують російську нафту і додаткові санкції проти Росії.

При цьому 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним. Трамп заявив, що зустріч була успішною.

При цьому президент України Володимир Зеленський не виключив, що Росія тепер може бути більше налаштована на перемир'я з Україною.