Украина получает много поддержки в новых условиях с дедлайном для России, - Зеленский

Украина получает много поддержки от партнеров в новых условиях, когда президент США Дональд Трамп установил дедлайн для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил о результате интенсивных переговоров с партнерами для выработки общей позиции ради действительно реального мира для Украины.

"И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня", - сказал президент.