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Україна отримала запевнення від партнерів щодо допомоги до кінця 2024 року, - Марченко

Україна, Вівторок 11 червня 2024 09:26
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Україна отримала запевнення від партнерів щодо допомоги до кінця 2024 року, - Марченко Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала від західних партнерів запевнення щодо виділення необхідної підтримки бюджету 2024 році. Ведуться переговори про наступний рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

За його словами, у Берліні відбулось десяте засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року", - написав він.

Як зазначив міністр, тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.

"Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році", - додав Марченко.

За прогнозом НБУ, очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,9 млрд доларів у 2024 році, 25,1 млрд доларів у 2025 році та 12,6 млрд доларів у 2026 році.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною.

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Міністерство фінансів України
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