Україна отримала запевнення від партнерів щодо допомоги до кінця 2024 року, - Марченко

Україна отримала від західних партнерів запевнення щодо виділення необхідної підтримки бюджету 2024 році. Ведуться переговори про наступний рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook .

За його словами, у Берліні відбулось десяте засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року", - написав він.

Як зазначив міністр, тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.

"Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році", - додав Марченко.