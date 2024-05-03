Міжнародна допомога скоротиться в наступні роки: чим це загрожує Україні

Прогнозом НБУ припускається збереження значної зовнішньої фінансової підтримки, проте зберігаються ризики, пов’язані з достатністю обсягів допомоги та ритмічністю їх надходження, особливо в наступні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2024 року).

Очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,9 млрд доларів у 2024 році, 25,1 млрд доларів у 2025 році та 12,6 млрд доларів у 2026 році.

"Хоча ризик зниження фінансування у 2024 році значно послабився, він залишається значним у наступних роках. У разі затримки надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься ризик поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ на тлі обмеженої ємності внутрішнього фінансового ринку", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, менші обсяги міжнародної допомоги додатково призведуть до скорочення міжнародних резервів, що послаблюватиме зовнішню стійкість держави. За такого сценарію курсові та інфляційні очікування погіршуватимуться, а НБУ проводитиме жорсткішу монетарну політику, ніж у базовому сценарії.

Допомога Україні

Нагадаємо, у 2023 році Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року. Через це НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. Ще на початку року НБУ очікував 40,4 млрд доларів.