Україні в бюджеті не вистачає 5 млрд доларів на зброю, - Марченко

У державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю " Громадському радіо ".

Як зазначив Марченко, це питання "напевно найбільш актуальне зараз".

За його словами, після того, як розблокували пакет американської допомоги, в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку.

"Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків", - сказав він.

Марченко повідомив, що за останні півроку Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі, які зараз необхідні.

"На даний момент, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп для наших партнерів. Це формований геп на даний момент, і ми думаємо яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом", - сказав він.

За його словами, питання досить актуальне, оскільки є певні зобов'язання перед нашими партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду. "Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж наприклад пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план", - сказав він.

Міністр нагадав, що в найближчі тижні буде місія МВФ. "Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми. Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами шукати способи і рішення", - додав Марченко.