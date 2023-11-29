Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу. Столтенберг розповів деталі

"Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО, ніж будь-коли. І ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу та її шлях до НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що він вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Були конкретні зміни в законодавстві. Також відбуваються зміни щодо безпеки й Україна модернізує свої структури з розвідки. А якщо говорити про боротьбу з корупцією та боротьбу з тероризмом, то це важливо для України. Адже це дає стати більш сильною державою. І боротися не тільки проти Росії як з агресором. А також допомагає стати ближче до НАТО", - розповів Столтенберг.

За його словами, сьогодні однією з тем зустрічі було те, як можуть держави-члени НАТО співпрацювати з Україною щодо цих питань.

"Як ми можемо використовувати Раду Україна-НАТО для того, щоб далі працювати над вступом. І ми обговорили програму роботи, щоб далі говорити про питання модернізації українського суспільства. Частина законів, частина кроків вже була зроблена, імплементована. Ми бачимо певні кроки щодо боротьби з корупцією і це процес, який триває", - додав генсек Альянсу.

Столтенберг також повідомив, що сьогодні країни НАТО затвердили амбітну програму роботи на наступний рік щодо допомоги Україні.

"Це включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Ми також обговорили ситуацію на місці. Зараз ми перетворюємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги. Допомога Україні у переході від радянських часів до обладнання та стандартів НАТО. І зробити їхні сили повністю сумісними з нашими", - розповів він.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна проходить 28-29 листопада.

Як раніше вже заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, глави МЗС країн НАТО на зустрічі дадуть рекомендації Україні щодо проведення реформ для вступу до Альянсу.

Все, що відомо про зустріч Ради Україна-НАТО на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вступ України до НАТО

Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме можливість приєднатись до Північноатлантичного альянсу лише після завершення війни, однак хотів отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.