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Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению в Альянс. Столтенберг рассказал детали

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.

"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения в безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", - рассказал Столтенберг.

По его словам, сегодня одной из тем встречи было то, как могут государства-члены НАТО сотрудничать с Украиной по этим вопросам.

"Как мы можем использовать Совет Украина-НАТО для того, чтобы дальше работать над вступлением. И мы обсудили программу работы, чтобы дальше говорить о вопросах модернизации украинского общества. Часть законов, часть шагов уже сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе" с коррупцией и это продолжающийся процесс", - добавил генсек Альянса.

Столтенберг также сообщил, что сегодня страны НАТО утвердили амбициозную программу работы на следующий год о помощи Украине.

"Это включает энергетическую безопасность, инновации и взаимодействие. Мы также обсудили ситуацию на месте. Сейчас мы превращаем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи. Помощь Украине в переходе от советских времен к оборудованию и стандартам НАТО. И сделать их силы полностью совместимыми с нашими ", - рассказал он.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО - Украина проходит 28-29 ноября.

Как ранее уже заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы МИД стран НАТО на встрече дадут рекомендации Украине по проведению реформ для вступления в Альянс.

Все, что известно о встрече Совета Украина-НАТО на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который состоялся этим летом. Киев понимает, что будет иметь возможность присоединиться к Североатлантическому альянсу только после завершения войны, однако хотел получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В частности, страны-члены НАТО во время саммита согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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НАТОЙенс Столтенберг