ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 13:30
UA EN RU
Україна отримає від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо вступу до альянсу. Україна стане членом НАТО за умови реформ.

Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі НАТО-Україна ми погодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО", - сказав генсек.

Цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 млрд євро союзники, включаючи США та Фінляндію, спрямовують додаткові кошти ППО та боєприпаси для захисту українських міст від атак Росії, додав він.

Столтенберг також заявив, що майбутній вступ Швеції до НАТО "зробить нас усіх безпечнішими", і закликав Туреччину та Угорщину завершити його ратифікацію.

Реалізація рішень саміту НАТО

Як зазначив Столтенберг, союзники з НАТО відслідковують та реалізують рішення, які ухвалили з приводу України та членства в НАТО на саміті у Вільнюсі у липні цього року.

"Ми прийняли три важливі рішення. Насамперед ми скоротили шлях України до членства з двоетапного процесу до одноетапного, усунувши вимогу про план дій щодо членства для України, тож цей крок вже зроблено", - сказав він.

За його словами, по-друге, створили Раду НАТО-Україна, яка є важливим органом, де Україна та всі союзники НАТО зустрічаються за одним столом з однаковими правами та однаковими обов'язками, і це орган, де можна "ухвалювати рішення разом".

По-третє, зазначив генсек, було узгоджено програму забезпечення повної оперативної сумісності між українськими силами та силами НАТО, що допоможе Україні наблизитися до Альянсу.

"На додачу, звичайно, той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, бойові танки, артилерію, навчання. Все це дуже практично, допомагаючи Україні наблизитися до НАТО, тому що вони дедалі більше здатні діяти і працювати разом з солдатами НАТО і ґрунтуючись на доктринах та процедурах навчання НАТО", - додав Столтенберг.

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Наприкінці листопада відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна. У ній візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про те, що відомо про Раду Україна-НАТО і що не влаштовує Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах