Україна отримає від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу

Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі НАТО-Україна ми погодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО", - сказав генсек.

Цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 млрд євро союзники, включаючи США та Фінляндію, спрямовують додаткові кошти ППО та боєприпаси для захисту українських міст від атак Росії, додав він.

Столтенберг також заявив, що майбутній вступ Швеції до НАТО "зробить нас усіх безпечнішими", і закликав Туреччину та Угорщину завершити його ратифікацію.

Реалізація рішень саміту НАТО

Як зазначив Столтенберг, союзники з НАТО відслідковують та реалізують рішення, які ухвалили з приводу України та членства в НАТО на саміті у Вільнюсі у липні цього року.

"Ми прийняли три важливі рішення. Насамперед ми скоротили шлях України до членства з двоетапного процесу до одноетапного, усунувши вимогу про план дій щодо членства для України, тож цей крок вже зроблено", - сказав він.

За його словами, по-друге, створили Раду НАТО-Україна, яка є важливим органом, де Україна та всі союзники НАТО зустрічаються за одним столом з однаковими правами та однаковими обов'язками, і це орган, де можна "ухвалювати рішення разом".

По-третє, зазначив генсек, було узгоджено програму забезпечення повної оперативної сумісності між українськими силами та силами НАТО, що допоможе Україні наблизитися до Альянсу.

"На додачу, звичайно, той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, бойові танки, артилерію, навчання. Все це дуже практично, допомагаючи Україні наблизитися до НАТО, тому що вони дедалі більше здатні діяти і працювати разом з солдатами НАТО і ґрунтуючись на доктринах та процедурах навчання НАТО", - додав Столтенберг.

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Наприкінці листопада відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна. У ній візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про те, що відомо про Раду Україна-НАТО і що не влаштовує Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.