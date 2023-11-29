Перше засідання на рівні топ-дипломатів. Що відомо про Раду Україна-НАТО

Сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради Україна-НАТО. Це перша така зустріч на рівні міністрів закордонних справ, де разом з головою МЗС Дмитром Кулебою союзники обговорять рекомендації щодо реформ, які Києву треба провести для членства.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: офіційна сторінка НАТО, прес-служба МЗС України, заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга та глави МЗС Дмитра Кулеби.

Все, що відомо про зустріч Ради Україна-НАТО на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Перша зустріч на рівні глав МЗС

Зауважимо, що перше засідання Ради Україна-НАТО проходило цього літа під час саміту у Вільнюсі. Тоді й було створено такий формат, який замінив Комісію Україна-НАТО та дав Києву ширший спектр можливостей.

З того часу і до сьогодні Рада збиралася двічі, а саме на рівні послів у липні та згодом у жовтні. Такий новий формат співпраці підвищив статус відносин України та Альянсу та дозволив їй ініціювати зустрічі, а також відчинив двері для нових сфер співробітництва.

Сьогодні ж таке засідання проходить на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та за участі українського глави МЗС Дмитра Кулеби. Тобто це перший формат цього засідання на високому рівні.

Близько 10:20 зустріч офіційно розпочалася. ЇЇ відкрив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми раді вітати вас на першій зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ми непохитно підтримуємо Україну і ми впевнені, що в один день вона буде сидіти за столом як повноправний член Альянсу", - сказав Столтенберг та оголосив, що засідання є закритим для преси.

Що обговорять

Очікується, на засіданні буде узгоджено рекомендації щодо реформ, які Україні необхідно провести для членства в НАТО.

Також напередодні Київ схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО й Україна має представити його на засіданні.

Як вказано в прес-службі МЗС, метою візиту Кулеби на цю зустріч буде:

мобілізація політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО,

просування вступу України до обидвох організацій, зокрема у контексті підготовки наступного засідання Європейської ради в грудні,

інтеграція оборонних індустрій України та НАТО,

пришвидшення виробництва та постачання зброї та боєприпасів для українських воїнів.

Також Кулеба поінформує союзників щодо актуальної ситуації на фронті та першочергових військових потреб України, обговорить адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО.

Крім того, український міністр проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.

Перші заяви Столтенберга і Кулеби

Перед початком першого засідання у штаб-квартирі НАТО глава МЗС України та генсек НАТО вже зробили перші заяви. Коротко наводимо ключові з них.

Кулеба:

Ті, хто пропонує Україні піти на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО, мають спочатку так вчинити зі своїми територіями.

З огляду спроможностей та принципів керування, українські війська де-факто стають армією НАТО.

Наша стратегічна задача - відновлення контролю за кордоном 1991 року - лишається незмінною і ніщо нас не зупинить.

Глухого кута на фронті немає, не існує альтернативи поверненню Україною контролю над усією її територією.

Столтенберг:

Країни НАТО повинні бути готовими до нових можливих нападів Росії. Важливо підтримувати Україну не лише на словах, але й на ділі.

Всі союзники погоджуються з тим, щоб Україна була в НАТО. Тому сьогодні обговорюватимуться реформи, потреби армії та ситуація на фронті.

Ми непохитно підтримуємо Україну і ми впевнені, що в один день вона буде сидіти за столом як повноправний член Альянсу.

Члени НАТО дають безпрецедентну допомогу Україні: військову, фінансову та гуманітарну. А також ми надаємо допомогу щодо необхідних реформ.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО, під час літнього саміту у Вільнюсі, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без плану дій щодо членства (ПДЧ). Втім тоді Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО, але досі цього не сталося.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови". Крім того, він виключив членство України поки вона перебуває в стані війни.

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