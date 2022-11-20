Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню.

Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає 550 млн євро.

Зокрема, Франція вже передала Україні:

18 самохідних артилерійських установок Caesar,

ракети Milan і Mistral,

60 бронетранспортерів VAB,

протитанкові міни HDP-2A2,

засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,

прилади нічного бачення.

Також Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.

Окрім цього, Лекорню розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.

До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на 200 млн євро. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

Франція також збирається долучитися до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині.

На додачу до цього, міністр оборони зазначив, що 400 українських військових вже пройшли навчання у Франції. Тепер країна хоче провести навчання для 2 тисяч бійців з 15 тисяч, ухвалених у рамках тренувальна місія Євросоюзу.