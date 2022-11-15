У ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ
У вівторок, 15 листопада, у Євросоюзі запустили тренувальну місію для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.
"Метою місії, офіційно створеної 17 жовтня, є підвищення військового потенціалу Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати громадянське населення", - зазначають у ЄС.
Як відомо, у рамках місії планується підготувати 15 тисяч українських бійців. Тренування відбуватимуться у кількох країнах ЄС.
Командувачем місією буде директор відділу військового планування та поведінки віце-адмірал Ерве Блежан.
Крім того, в ЄС повідомляють, що виділили 16 мільйонів євро для підтримки нарощування потенціалу ЗСУ. До цього пакету допомоги увійдуть:
- боєприпаси, військова техніка та платформи, призначені для доставки смертоносної сили;
- транспортування, зберігання та технічне обслуговування та ремонт обладнання, що фінансується за рахунок допомоги;
Нагадаємо, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових. Місія розрахована на два роки, на ці цілі має бути виділено 106,7 млн. євро. Навчання українських військовослужбовців планується проводити у Польщі та Німеччині.
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