У ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ

У вівторок, 15 листопада, у Євросоюзі запустили тренувальну місію для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

"Метою місії, офіційно створеної 17 жовтня, є підвищення військового потенціалу Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати громадянське населення", - зазначають у ЄС.

Як відомо, у рамках місії планується підготувати 15 тисяч українських бійців. Тренування відбуватимуться у кількох країнах ЄС.

Командувачем місією буде директор відділу військового планування та поведінки віце-адмірал Ерве Блежан.

Крім того, в ЄС повідомляють, що виділили 16 мільйонів євро для підтримки нарощування потенціалу ЗСУ. До цього пакету допомоги увійдуть: