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Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для ремонту переданого Україні озброєння

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Вівторок 15 листопада 2022 11:35
Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для ремонту переданого Україні озброєння Фото: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке вона постачала Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми досягли згоди, і ми можемо розпочати роботу негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено (Україні - ред.), можна було відремонтувати після виходу з бою", - сказала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт журналістам.

До того ж, за її словами, до червня Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала ЗСУ додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.

Окрім того, Німеччина надасть Україні 1 млрд євро допомоги для безпеки у кіберпросторі.

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