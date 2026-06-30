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Україна отримала від Євросоюзу 3,8 млрд євро на безпілотники

13:16 30.06.2026 Вт
2 хв
Цей транш - перша оборонна допомога в межах нового фінансового інструменту для України
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)

Україна отримала від Євросоюзу ще 3,8 мільярда євро. Ці гроші спрямують на фінансування українського війська та оборонного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб - виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту", - зазначила вона.

Свириденко розповіла, що транш став першою суто оборонною допомогою для України в межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Прем'єрка також зауважила, що 25 червня до державного бюджету вже надійшло 3,2 мільярда євро фінансової допомоги в межах цієї ж позики. Тоді кошти виділили на загальну бюджетну підтримку країни.

Таким чином, загальний обсяг фінансування, яке Україна вже одержала за цим інструментом, досяг 7 мільярдів євро.

Нагадаємо, вже до середини липня має відбутися засідання Ради директорів МВФ, на якому затвердять наступний транш для України. За словами Свириденко, його розмір становитиме 690 млн доларів.

Зазначимо, 25 червня Україні надійшов перший транш в межах кредитної програми Євросоюзу на 90 млрд євро у розмірі 3,2 млрд євро.

РБК-Україна повідомляло, що Київ отримає від Світового банку 3,39 млрд доларів, які спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування держбюджету.

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